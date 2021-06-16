

В Грузии завершается процесс инвентаризации государственных лесов

16.06.2021 15:33

Новости-Грузия



В Грузии приближается к завершающему этапу государственная регистрация лесов. Об этом заявил министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Леван Давиташвили, который ознакомился с работами по регистрации лесов в регионе Кахети.



Процесс государственной инвентаризации лесов впервые был запущен в Грузии и Кавказском регионе в 2019 году при финансовой и технической поддержке правительства Германии.



По словам министра, в рамках гранта, выделенного Грузии Немецким обществом международного сотрудничества (GIZ), были разработаны методология и техническая документация, обучен персонал и начаты полевые работы.



В 2019-2020 годах полевые работы по государственной регистрации лесов проводились в Гурии, Мцхета-Мтианети, Аджарии, Самегрело-Земо Сванети, Самцхе-Джавахети, Имерети, Шида Картли и частично в Кахетии.



Завершающая часть работ по регистрации лесов ведется в Квемо Картли, Рача-Лечхуми-Квемо Сванети и Кахетии, а также в Тбилисском муниципалитете.



Министр выразил готовность поделиться опытом Грузии в области государственной регистрации лесов с другими странами, которые, по его словам, уже проявляют заинтересованность.



«Информация, полученная и обработанная после завершения полевых исследований, будет важна для управления лесной политикой. Информация также будет доступна общественности», — сказал Давиташвили.



Регистрация, по его словам, «очень важна для развития лесопользования, для оценки экологического состояния, для существования точной статистики, для проведения правильной политики и принятия соответствующих решений».



Лесной фонд в Грузии занимает территорию в 2,9 миллиона гектаров, лесами покрыто 40% общей территории страны (6,97 миллиона гектаров).



Особенно разнообразны леса на западе Грузии. На высоте до 1000-1200 метров господствуют широколиственные породы — дуб, граб, каштан, клен, бук и другие, с вечнозеленым подлеском из рододендрона понтийского, лавровишни, самшита, падуба колхидского, иглицы колхидской, черники кавказской.



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