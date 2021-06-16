

Тикарадзе: Доминирование «индийского штамма» коронавируса в стране ожидается

16.06.2021 17:07





По заявлению министра здравоохранения Грузии Екатерины Тикарадзе, доминирование «индийского штамма» коронавируса в стране ожидается.



Как отметила Тикарадзе, вакцинация, социальная дистанция и маска по-прежнему остаются значительным средствами ограничения распространения вируса.



«Разумеется, доминирование этого штамма ожидалось и ожидается. Значительным средствами остаются вакцинация, социальная дистанция и маска. Важно, чтобы мы соблюдали те регуляции, которые действуют в Грузии с начала пандемии. Мы не предполагаем, что будут иметь место какие-то осложнения. Хотя, важно своевременно обращаться при фиксировании каких-либо симптомов», - завила Тикарадзе.



По ее же словам, процесс вакцинации проходит без помех.



«У нас нет никаких помех, ни в плане коечного фонда, ни в направлении семейных врачей. Также, вы видите, что проходит процесс вакцинации, добавляются как вакцины, так и необходимые для вакцинации бригады и учреждения. В этом смысле каких-либо рисков я не вижу», - отмечает Тикарадзе.



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