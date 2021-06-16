

60 семьям ветеранов-беженцев переданы квартиры

16.06.2021 17:12





60 семьям ветеранов- беженцев были переданы жилые площади в новых корпусах в Кутаиси и Зугдиди.



Ключи от новых квартир семьям вынужденно перемещенных лиц вручила министр труда, здравоохранения и социальной защиты Екатерина Тикарадзе и директор Агентства по делам беженцев Бесарион Симонишвили.



По словам министра, в будущем проект обязательно будет продолжен.



«До конца года агентство планирует предоставить квартиры еще 100 семьям и ветеранам в масштабах всей Грузии. Для нас для всех важно, чтобы государство соответственно поддерживало тех, у кого действительно есть большие заслуги перед обществом и страной, кто боролся за независимость и свободу Грузии. Многие из них понесли большие потери в виде членов семей. Хочу поблагодарить их за заслуги», — заявила Екатерина Тикарадзе.



В этом году впервые реализован специальный проект по переселению ветеранов-беженцев.



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