|
|
|
60 семьям ветеранов-беженцев переданы квартиры
16.06.2021 17:12
60 семьям ветеранов- беженцев были переданы жилые площади в новых корпусах в Кутаиси и Зугдиди.
Ключи от новых квартир семьям вынужденно перемещенных лиц вручила министр труда, здравоохранения и социальной защиты Екатерина Тикарадзе и директор Агентства по делам беженцев Бесарион Симонишвили.
По словам министра, в будущем проект обязательно будет продолжен.
«До конца года агентство планирует предоставить квартиры еще 100 семьям и ветеранам в масштабах всей Грузии. Для нас для всех важно, чтобы государство соответственно поддерживало тех, у кого действительно есть большие заслуги перед обществом и страной, кто боролся за независимость и свободу Грузии. Многие из них понесли большие потери в виде членов семей. Хочу поблагодарить их за заслуги», — заявила Екатерина Тикарадзе.
В этом году впервые реализован специальный проект по переселению ветеранов-беженцев.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна