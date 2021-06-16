

Из Ниноцминдского пансиона уволят больше половины воспитателей

16.06.2021 17:22







В пансионе для детей в Ниноцминда (регион Самцхе–Джавахети) останется всего 19 воспитателей, заявил епископ Бодбийский Яков журналистам.



В начале недели преподобный Яков сменил на должности руководителя пансиона преподобного Спиридона.



Как пишет «Новости-Грузия», новый руководитель сообщил, что до недавнего времени в пансионе работали более 40 воспитателей, однако он намерен провести кадровые изменения и сократить их число почти вдвое.



«На данном этапе останутся 19 воспитателей. Пусть кто хочет – уходит, мы никого не держим. А те, кто останутся, у них будет полный сервис, они ни в чем не будут нуждаться. Мы должны защитить лучшие интересы детей», – заявил епископ.



Руководитель пансиона также выразил готовность встретиться в Тбилиси с Народным защитником Нино Ломджария.



«Лично я никогда не говорил, что не впущу в пансион Народного защитника. Обещаю, что обязательно встречусь с ней в Тбилиси. У меня нет с этим проблем, могу встретиться хоть завтра», – сказал епископ Якоб.



Накануне Ломджария обратилась к патриархии Грузии с просьбой дать возможность аппарату Народного защитника осуществить мониторинг в пансионе для детей – это право определено мандатом института омбудсмена.



Ломджария выразила надежду, что после смены руководства пансиона у сотрудников аппарата Народного защитника больше не будет проблем в этом плане.



«Сейчас у нас нет проблем в связи с тем, кто войдет в пансион, а кто — нет. Дети получили огромную травму. Столько детей жили вместе, и внезапно многие ушли, мы должны это учитывать. После этого приходить и задавать вопросы – вот это является проблемой. Вот и все», – отметил преподобный Яков.



Скандал вокруг пансиона для детей в Ниноцминда начался после того, как Нино Ломджария сообщила, что сотрудников аппарата омбудсмена не допускают в учреждение для проверки сообщений воспитанников о случаях насилия.



В начале июня Тбилисский городской суд удовлетворил исковые требования НПО «Партнерство за права человека» (PHR), поручив соответствующим государственным ведомствам немедленно начать перевод детей из пансиона в Ниноцминда, исходя из возможных рисков для жизни и здоровья несовершеннолетних. Патриархия уже обжаловала это решение суда.



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