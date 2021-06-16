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Тикарадзе: В стране начнется массовая иммунизация
16.06.2021 17:31
«С июля в стране начнется массовая иммунизация, для этого мобилизованы все ресурсы», - заявила в беседе с журналистами министр здравоохранения Екатерина Тикарадзе.
По ее словам, уже подготовлены бригады для массовой иммунизации.
«В стране абсолютная готовность; этот процесс продолжается. Как было объявлено, с июля в стране начнется массовая иммунизация. Все ресурсы мобилизованы, а также необходимые объемы, важные для страны. Этот процесс будет продолжен постепенно», - сказала Тикарадзе.
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