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Церцвадзе: Предполагают, что сегодня в Грузии 10% случаев коронавируса приходится на «индийский штамм»
16.06.2021 19:59
Предполагают, что сегодня в Грузии 10% случаев коронавируса приходится на «индийский штамм», - заявил журналистам директор Тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе.
По его словам, пока что в стране доминирует т.н. британский штамм.
Как отмечает Церцвадзе, по симптомам очень трудно отличить друг от друга британский и индийский штаммы.
«Пока что по симптомам не определить, это т.н. индийский или британский штамм. Единственное мы можем предполагать индийский штамм у тех людей, у которых есть история путешествия в восточные страны, к примеру, в Индию или прилегающие к ней страны, однако, это условно. Известно, что индийский штамм приводит к более тяжелым формам, чем другие штаммы, но среди людей это пока не подтверждается. Пока что у нас «британский штамм», который однозначно доказано, вызывает более тяжелые формы заболевания, чем стандартный «китайский штамм» и мы уже испытали это на себе в Грузии», - заявил Церцвадзе.
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