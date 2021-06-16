

Церцвадзе: Маска одинаково защищает от всех штаммов

16.06.2021 20:19





По заявлению директора Тбилисской инфекционной больницы Тенгиза Церцвадзе, будет ли четвертая волна коронавируса в стране, зависит от того, как население будет соблюдать регуляции.



Церцвадзе еще раз призвал население к соблюдению введенных регуляций. По словам инфекциониста, маска в равной степени защищает от всех штаммов коронавируса.



«Будет ли четвертая волна в Грузии или нет, полностью зависит от того, будет ли население соблюдать регуляции - маска, маска и еще раз маска! Если "индийский штамм" получит широкое распространение, это только ускорит четвертую волну. Маска одинаково защищает от всех штаммов, поэтому носить её обязательно", - заявил Церцвадзе.





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