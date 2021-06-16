

Церцвадзе: 10% инфицированных граждан Грузии предположительно заражены индийским штаммом коронавируса

16.06.2021 21:37





Индийский штамм коронавируса распространен, предположительно, среди 10% инфицированных граждан Грузии. Такое мнение в беседе с журналистами высказал директор Тбилисской инфекционной больницы профессор Тенгиз Церцвадзе.



По его словам, широко распространенный в настоящее время в Грузии британский штамм «однозначно вызывает более тяжелые формы во всех возрастных категориях, в том числе, и среди молодых людей». Церцвадзе подчеркнул, что случаи инфицирования среди молодежи, в том числе тяжелые случаи, увеличились.



Профессор подчеркнул, что по данным исследований, ведущие вакцины, существующие на сегодняшний день в мире, эффективны и против индийского штамма коронавируса.



По мнению Церцвадзе, четвертая волна коронавируса в Грузии ожидается в конце августа — начале сентября.



Главный инфекционист Грузии отметил, что последствия четвертой волны будут зависеть от того, как население будет соблюдать правила.



«Маски, маски, маски! Если индийский штамм распространился, то он ускорит четвертую волну. Маска помогает в случае всех штаммов одинаково, поэтому ношение масок обязательно», — сказал Церцвадзе.

Первые случаи индийского штамма в Грузии зафиксировали 27 мая. Он был подтвержден у пяти человек. Из них двое являлись гражданами Грузии, трое – иностранцами. Все пятеро побывали в поездке на Среднем Востоке и прибыли в Грузию в начале мая.



Специалисты считают индийский штамм коронавируса более заразным и устойчивым к антителам. Всемирная организация здравоохранения сообщила о выявлении этого штамма в десятках странах мира на нескольких континентах.



На данный момент в Грузии большая часть инфицированных заражены британским штаммом коронавируса, который был выявлен в стране в конце февраля.



Новая мутация коронавируса SARS-CoV-2 была выявлена в Великобритании в середине декабря. Позже консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности.



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