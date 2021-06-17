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Детям в возрасте до 10 лет, прибывшим из-за рубежа, предъявлять ПЦР-тест не нужно
17.06.2021 10:56
Дети в возрасте до 10 лет, прибывшие в Грузию из-за рубежа, освобождаются от обязанности предъявлять ответ на ПЦР-тест, проведенный за последние 72 часа.
Подростки этого же возраста также освобождаются от обязанности проходить ПЦР-тест на третьи сутки после пересечения границы.
Это предусмотрено поправкой к постановлению правительства № 322, вступившей в силу постановлением правительства от 16 июня.
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