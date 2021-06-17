

Лео Месси отправил подарок Ноне Гаприндашвили

17.06.2021 10:57





Легенда футбола Лионель Месси отправил к 80-летнему юбилею легенде шахмат, пятикратной чемпионке мира Ноне Гаприндашвили футболку со своим автографом.



Подарок аргентинского футболиста передал Гаприндашвили вице-президент ФИДЕ.



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