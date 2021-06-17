

В Грузии выявлен 741 новый случай коронавируса

17.06.2021 11:16





В Грузии выявлен 741 новый случай коронавируса. Информация об этом была недавно обновлена ​​на специальном сайте правительства stopcov.ge.



За последние 24 часа в стране выздоровели 945 человек. 18 пациентов умерли от коронавируса за последние сутки.



За последние 24 часа в стране было проведено 31 350 тестов, в том числе 17 359 — с экспресс-тестом на антигены и 13 991 — с ПЦР-тестом.



Показатели положительности выявления коронавируса в стране составляют: ежедневный — 2,36%, за последние 14 дней — 2,49%, за последние 7 дней — 2,4%.



Всего в Грузии выявлено 356 920 случаев заражения коронавирусом, из которых 342 720 человек выздоровели и 5 114 умерли.



Всего вакцинированы 221 156 человек, ежедневно вакцинируются 4 302 человека.



42 человека находятся в режиме карантине, 2926 человек — под наблюдением в стационаре, 602 человека — в ковид-гостинице.



Вчера, 16 июня, в Грузии было выявлено 811 случаев коронавируса, 672 пациента выздоровели, 13 умерли.





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