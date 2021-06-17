

Неправительственный сектор противится процессу отбора судей

17.06.2021 19:36





Неправительственный сектор возражает против процесса отбора судей. Руководитель «Ассоциации молодых юристов» заявляет, что достигнутое при посредничестве Европарламента соглашение парламент спасет только в том случае, если он откажется рассматривать предложенные Высшим советом юстиции кандидатуры.



«Теперь, когда Совет представил кандидатов, остается один вариант, чтобы парламент не стал их рассматривать и дождался бы фундаментальных законодательных изменений, на которые, согласно документу Мишеля, страна взяла обязательства. Это нездоровый процесс, когда пройдено половина пути» – заявляет Михаил Симонишвили.



Члены Высшего совета юстиции говорят, что они обязаны завершить процесс отбора судей, пока документ Мишеля не стал законодательством,.



«Судьи дистанцированы от политики, поэтому пока положение этого важного соглашения не будет отражено в действующем законодательстве, пока закон не вступит в силу, мы не обязаны его соблюдать. Напротив, согласно действующему законодательству, мы обязаны завершить процесс отбора судей» - заявил член верховного совета юстиции Дмитрий Гвритишвили.



Высший совет юстиции уже принял решение и поддержал 9 судей, список которых будет отправлен для утверждения в парламент. А законодательный орган определит, будут ли эти люди бессрочными судьями.



Помощник Левана Мурусидзе Саломе Самхарадзе уже назначена судьей, и сейчас в Высшем совете юстиции идут обсуждения, будет ли сын судьи Левана Гзиришвили, Александр Гзиришвили, также назначен судьей.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





