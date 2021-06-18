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Эстония передаст Грузии 100 тысяч доз вакцины
18.06.2021 10:35
По информации МИД Эстонии, Грузия получит из Эстонии 100 000 доз вакцины против Covid-19.
«Эстония поможет нашему восточному соседу Молдове и предоставит ей 100 000 доз вакцины, а также 100 000 доз подарит нашему партнеру, Грузии», — говорится в заявлении Министерства иностранных дел Эстонии.
В МИД Эстонии не уточнили, какие вакцины и когда передадут в Грузию. Сама Эстония использует четыре типа вакцин, в том числе Astrazeneca, Pfizer, Moderna и Janssen.
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