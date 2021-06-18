Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Эстония передаст Грузии 100 тысяч доз вакцины


18.06.2021   10:35


По информации МИД Эстонии, Грузия получит из Эстонии 100 000 доз вакцины против Covid-19.

«Эстония поможет нашему восточному соседу Молдове и предоставит ей 100 000 доз вакцины, а также 100 000 доз подарит нашему партнеру, Грузии», — говорится в заявлении Министерства иностранных дел Эстонии.

В МИД Эстонии не уточнили, какие вакцины и когда передадут в Грузию. Сама Эстония использует четыре типа вакцин, в том числе Astrazeneca, Pfizer, Moderna и Janssen.

Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна