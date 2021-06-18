

Церковь Сан-Сальваторе-Аймонти передана грузинскому приходу в Риме

18.06.2021 10:35





В рамках визита президента в город-государство Ватикан церковь Сан-Сальваторе Аймонти, где многие годы литургия проводилась на грузинском языке, передана грузинскому приходу в Риме на долгосрочное временное пользование,



Как сообщает пресс-служба президента, президент Грузии обсудила этот вопрос с викарием Папы Римского в Римской епархии кардиналом Анджело де Донати, после чего президент посетила церковную молитву с ректором Тбилисской духовной академии и семинарии, протопресвитером Георгием Звиададзе.



Президент Грузии поздравила настоятеля грузинского прихода Святого Андрея Первозванного в Риме отца Иоанна с передачей храма грузинскому приходу и рассказала о значении храма для грузин, проживающих за рубежом.



«Я очень хорошо понимаю важность этой церкви, потому что я прошла этот путь, грузинскую церковь в Париже основал мой отец. Хочу поздравить прихожан этого храма с этим важным событием и прошу вас, когда вы передадите всем эту очень хорошую весть, передайте эту огромную радость и поздравления от меня. У нас был очень тяжелый год из-за пандемии, и я хочу пожелать, чтобы следующий год был намного легче», — заявила президент Грузии.



Официальный документ о передаче церкви Сан-Сальваторе Аймонти на право длительного временного пользования грузинскому приходу будет подписан в ближайшее время.



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