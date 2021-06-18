|
|
|
Церковь Сан-Сальваторе-Аймонти передана грузинскому приходу в Риме
18.06.2021 10:35
В рамках визита президента в город-государство Ватикан церковь Сан-Сальваторе Аймонти, где многие годы литургия проводилась на грузинском языке, передана грузинскому приходу в Риме на долгосрочное временное пользование,
Как сообщает пресс-служба президента, президент Грузии обсудила этот вопрос с викарием Папы Римского в Римской епархии кардиналом Анджело де Донати, после чего президент посетила церковную молитву с ректором Тбилисской духовной академии и семинарии, протопресвитером Георгием Звиададзе.
Президент Грузии поздравила настоятеля грузинского прихода Святого Андрея Первозванного в Риме отца Иоанна с передачей храма грузинскому приходу и рассказала о значении храма для грузин, проживающих за рубежом.
«Я очень хорошо понимаю важность этой церкви, потому что я прошла этот путь, грузинскую церковь в Париже основал мой отец. Хочу поздравить прихожан этого храма с этим важным событием и прошу вас, когда вы передадите всем эту очень хорошую весть, передайте эту огромную радость и поздравления от меня. У нас был очень тяжелый год из-за пандемии, и я хочу пожелать, чтобы следующий год был намного легче», — заявила президент Грузии.
Официальный документ о передаче церкви Сан-Сальваторе Аймонти на право длительного временного пользования грузинскому приходу будет подписан в ближайшее время.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна