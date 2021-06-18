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Мужчина-антиваксер избил жену из-за прививки
18.06.2021 10:51
По информации юриста организации «Сапари» Байи Патарая, мужчина-антиваксер избил жену из-за прививки. Об этом она пишет в соцсети.
«Мужчина так избил жену из-за прививки, что в прямом смысле выбил ей зубы. Женщина была так напугана, что мы еле убедили ее обратиться в полицию», - пишет Патарая.
Юрист надеется, что задержанного мужчину не отпустят под залог.
«В последнее время судьи поступают очень плохо и освобождают под залог насильников в семье и в отношении женщин», - пишет байя Патарая.
Случай произошел вчера.
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