

Мужчина-антиваксер избил жену из-за прививки

18.06.2021 10:51





По информации юриста организации «Сапари» Байи Патарая, мужчина-антиваксер избил жену из-за прививки. Об этом она пишет в соцсети.



«Мужчина так избил жену из-за прививки, что в прямом смысле выбил ей зубы. Женщина была так напугана, что мы еле убедили ее обратиться в полицию», - пишет Патарая.



Юрист надеется, что задержанного мужчину не отпустят под залог.



«В последнее время судьи поступают очень плохо и освобождают под залог насильников в семье и в отношении женщин», - пишет байя Патарая.



Случай произошел вчера.



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