|
|
|
Фильм Левана Когуашвили получил три награды на кинофестивале Tribeca в Нью-Йорке
18.06.2021 11:10
Фильм Левана Когуашвили «Brighton 4th» получил три награды на международном кинофестивале Tribeca в Нью-Йорке. Об этом говорится в сообщении на сайте Tribeca.
По словам Левана Когуашвили, фильм получил хорошие отзывы в изданиях, представленных на фестивале. Режиссер уверен - картину ждет активная фестивальная жизнь, уже подтверждено, что фильм будет представлен на 10 фестивалях.
«Brighton 4th» повествует об отношениях отца и сына, которые осложнены эмиграцией.
Отец приезжает в Нью-Йорк помочь сыну, который уехал на заработки за рубеж. Именно тогда он понимает, что жизнь эмигрантов в другой стране не так проста. Роль отца сыграл борец вольного стиля и самбист, двукратный чемпион Олимпийских игр Леван Тедиашвили.
В фильме снялся и Кахи Кавсадзе, для которого эта роль оказалась последней.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна