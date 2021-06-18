

Фильм Левана Когуашвили получил три награды на кинофестивале Tribeca в Нью-Йорке

18.06.2021 11:10





Фильм Левана Когуашвили «Brighton 4th» получил три награды на международном кинофестивале Tribeca в Нью-Йорке. Об этом говорится в сообщении на сайте Tribeca.



По словам Левана Когуашвили, фильм получил хорошие отзывы в изданиях, представленных на фестивале. Режиссер уверен - картину ждет активная фестивальная жизнь, уже подтверждено, что фильм будет представлен на 10 фестивалях.



«Brighton 4th» повествует об отношениях отца и сына, которые осложнены эмиграцией.



Отец приезжает в Нью-Йорк помочь сыну, который уехал на заработки за рубеж. Именно тогда он понимает, что жизнь эмигрантов в другой стране не так проста. Роль отца сыграл борец вольного стиля и самбист, двукратный чемпион Олимпийских игр Леван Тедиашвили.



В фильме снялся и Кахи Кавсадзе, для которого эта роль оказалась последней.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





