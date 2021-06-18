

В Грузии выявлен 671 новый случай коронавируса, выздоровели 657 пациентов

18.06.2021 11:11





В Грузии выявлен 671 новый случай коронавируса. Информация об этом была недавно обновлена ​​на специальном сайте правительства stopcov.ge.



За последние 24 часа в стране выздоровели 657 человек. 17 пациентов умерли от коронавируса за последние сутки.



За последние 24 часа в стране было проведено 28 593 теста, в том числе 15 354 теста — с экспресс-тестом на антигены и 13 239 — с ПЦР-тестом.



Показатели положительности выявления коронавируса в стране составляют: ежедневный — 2,35%, за последние 14 дней — 2,47%, за последние 7 дней — 2,5%.



Всего в Грузии выявлен 357 591 случай заражения коронавирусом, из которых 343 377 человек выздоровели и 5 131 человек умерли.



Всего вакцинированы 225 666 человек, ежедневно вакцинируется 4 441 человек.



42 человека находятся в режиме карантина, 2825 человек — под наблюдением в стационаре, 599 человек — в ковид-гостинице.



Вчера, 17 июня, в Грузии был выявлен 741 случай коронавируса, 945 пациентов выздоровели, 18 умерли.



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