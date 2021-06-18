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В Грузии от коронавируса умерли еще 17 человек
18.06.2021 12:22
В Грузии от коронавируса скончались еще 17 человек. «За последние 24 часа в Грузии зафиксировано 17 новых случаев смерти от коронавируса. С начала пандемии по сей день в Грузии жертвами коронавируса в общей сложности стал 5 131 человек», - говорится в информации, распространенной администрацией правительства Грузии.
За последние 24 часа в стране выявлен 671 новый подтвержденный случай заражения коронавирусом, проведено 28 593 тест.
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