

Сергеенко: «Представители меньшинств должны проявить умеренность»

18.06.2021 12:38





«Сами представители меньшинств должны проявить некоторую умеренность», — заявил член правящей команды Давид Сергеенко, отвечая на вопрос журналиста, касательно заявления председателя «Грузинской мечты» Ираклия Кобахидзе, о том, что организаторам «Тбилиси прайд» следует отказаться от проведения мероприятия.



На вопрос, нарушают ли подобные заявления права меньшинств и поощряет ли правительство насилие, Сергеенко ответил:



«Сложно сказать. Не думаю, что это ограничение в правах. Никто не мешает им делать то, к чему эти люди стремятся и чего желают достичь.



Что касается более громогласного выражения, я не знаю, вероятно, следует спросить и другую часть общественности и все таки им не следует идти на конфронтацию. Никто ни во что не вмешивается, просто лучше немного убавить энтузиазм … »



Сергеенко также отметил, что у него нет «однозначного ответа» на вопрос о том, должно ли это мероприятие состояться, так как он не знает, что именно из себя представляет прайд.



«Если вы спросите меня о прайде, я даже не смогу вам объяснить что такое прайд: флэшмобия, демонстрация… я просто не знаю, я не могу отвечать «да» или «нет» у меня нет дихотомии.



Свобода выражения мнения должна быть защищена конституцией. Что касается выражения, то форма выражения может проявляться в очень широком диапазоне. Умеренность и уважение к мнению других очень важны для всех, как для меньшинства, так и для большинства», — сказал он.



Журналисты также интересовались, являются ли подобные заявления правящей команды попыткой завоевать расположение Грузинской православной церкви.



«Церковь, конечно, имеет большой авторитет, но это не означает, что правящая команда, подавляет оппозицию или кого то другого, чтобы заслужить чьё-то одобрение. Просто меньшинство само должно проявить некоторую умеренность», — ответил Сергеенко.



Двумя днями ранее, 15 июня, бизнесмен Леван Васадзе призвал политическое руководство страны «сделать четкий выбор или встать на сторону общественной морали и традиций, чтобы отменить прайд».



Прайд-важная часть ЛГБТ-культуры, в разных странах его отмечают по-разному. За прошедшие годы, с ростом числа бодрящихся за права ЛГБТ, мероприятие во многих местах приняло форму празднования. Тем не менее во многих странах представители ЛГБТ все еще ожидают когда их права закрепленные в законодательстве будут соблюдаться. В течение многих лет граждане Грузии не имели возможности беспрепятственно проводить прайд из-за проявления насилия со стороны различных агрессивных групп.



«Стыдно таким образом попирать ногами Конституцию», — ответил на недавнее заявление Ираклия Кобахидзе один из организаторов Тбилисского прайда Гиоргии Табагари.



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