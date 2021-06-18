

Ломджария: Начато расследование по 254 фактам сексуального насилия над детьми

18.06.2021 12:39





«Уровень сексуального насилия вызывает особое беспокойство. В 2020 году начато расследования по 254 таким случаям», - заявила народный защитник Грузии Нино Ломджария в своем отчете парламенту.



Она отметила, что в 2020 году 887 несовершеннолетних были признаны жертвами преступлений, связанных с домашним насилием.



«Особую озабоченность вызывает уровень сексуального насилия: в 2020 году было начато 254 таких расследования. Поскольку по всей стране работают всего 268 социальных работников и 12 психологов, дети-жертвы насилия не имеют доступа к соответствующим услугам или их поддержка неэффективна», - сказала Нино Ломджария.



Народный защитник подчеркнула, что, несмотря на серьезность проблемы, в государстве до сих пор не разработана конкретная стратегия и план действий по искоренению суицида среди детей.



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