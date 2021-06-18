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В Тбилиси протестуют водители желтых микроавтобусов
18.06.2021 16:01
Водители желтых микроавтобусов провели митинг у станции метро «Ахметели» в Тбилиси.
Водители требуют возврата к старой заработной плате.
По словам протестующих, их зарплата была снижена после того, как в Тбилиси появились синие маршрутные такси.
Помимо этого, водители требуют передачи им права собственности на микроавтобусы.
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