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В Тбилиси протестуют водители желтых микроавтобусов


18.06.2021   16:01


Водители желтых микроавтобусов провели митинг у станции метро «Ахметели» в Тбилиси.

Водители требуют возврата к старой заработной плате.

По словам протестующих, их зарплата была снижена после того, как в Тбилиси появились синие маршрутные такси.

Помимо этого, водители требуют передачи им права собственности на микроавтобусы.

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