

В Тбилиси протестуют водители желтых микроавтобусов

18.06.2021 16:01





Водители желтых микроавтобусов провели митинг у станции метро «Ахметели» в Тбилиси.



Водители требуют возврата к старой заработной плате.



По словам протестующих, их зарплата была снижена после того, как в Тбилиси появились синие маршрутные такси.



Помимо этого, водители требуют передачи им права собственности на микроавтобусы.



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