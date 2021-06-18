

Статистика вакцинации в Грузии на 18 июня

18.06.2021 17:52





По данным Национального центра по контролю над заболеваниями, по состоянию на 18 июня в Грузии было проведено 225 666 прививок.



Полностью вакцинированы (две дозы) 76 944 человека.



«Чтобы забронировать вакцину, посетите сайт booking.moh.gov.ge или позвоните по телефону 1522», - сказали в Национальном центре по контролю над заболеваниями.



Для справки, сегодня в Грузии подтвержден 671 новый случай заражения коронавирусом.



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