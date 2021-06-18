Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Статистика вакцинации в Грузии на 18 июня


18.06.2021   17:52


По данным Национального центра по контролю над заболеваниями, по состоянию на 18 июня в Грузии было проведено 225 666 прививок.

Полностью вакцинированы (две дозы) 76 944 человека.

«Чтобы забронировать вакцину, посетите сайт booking.moh.gov.ge или позвоните по телефону 1522», - сказали в Национальном центре по контролю над заболеваниями.

Для справки, сегодня в Грузии подтвержден 671 новый случай заражения коронавирусом.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна