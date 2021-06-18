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За выброс мусора на Батумском бульваре грозит штраф в размере 80 лари
18.06.2021 20:05
Администрация Батумского бульвара публикует список правил, нарушение которых повлечет за собой наложение штрафа.
В частности на территории бульвара запрещено выбрасывать мусор, также запрещено передвижение транспорта по пешеходным дорожкам и передвижение пешеходов по велодорожкам.
По данным администрации бульвара:
Загрязнение территории бульвара до 2 килограмм бытовых отходов повлечет наложение штрафа в размере 80 лари.
Выезд за велосипедную полосу на мотоцикле, квадроцикле, велосипеде или на другом подобном средстве передвижения, приведет к предупреждению или штрафу в размере 20 лари, в повторном случае — 50 лари.
Движение пешеходов по велодорожке запрещено.
Электромобили, мотоциклы и квадроциклы (электротранспорт) запрещены (разрешен проезд с территории вокруг дельфинария по направлению к новому бульвару).
Выгул собаки без намордника грозит предупреждением или штрафом в 20 лари.
В список транспортных средств, которым запрещено перемещаться по пешеходной дорожке, не включен электрический самокат.
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