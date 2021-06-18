

Церцвадзе: Будущее в лечении коронавируса за моноклональными антителами

18.06.2021 23:33





По заявлению генерального директора Тбилисской инфекционной больницы Тенгиза Церцвадзе, в лечении коронавируса будущее за моноклональными антителами.



По его словам, моноклональные антитела мешают прогрессированию коронавируса среди пациентов с тяжелой формой течения болезни.



Как отметил Тенгиз Церцвадзе, моноклональные антитела, которые Грузия получит в ближайшее время, будут использованы для лечения больных с легкой формой течения коронавируса.



«До сих пор ни одно из этих трех моноклональных антител не использовалось для лечения госпитализированных и тяжелобольных пациентов. Новые моноклональные клетки проходят испытания, и когда мы их получим "моноклон", который помогают тяжелобольным, это будет самым большим шагом вперед. Пока все три моноклональные антитела, включая "Сотровимаб", используются среди амбулаторных больных, относительно "легких" пациентов, и предназначены для предотвращения прогрессирования и обострения заболевания», - заявил Церцвадзе.



Для справки, в ближайшее время Грузия получит моноклональные антитела.



По словам заместителя министра здравоохранения Тамар Габуния, в ближайшее время Грузия получит в виде донации два наименования препарата.



Напомним, несколько дней назад Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило препарат с моноклональными антителами «Сотровимаб» (VIR-7831) для экстренного лечения инфицированных коронавирусом пациентов в возрасте 12 лет и старше.



VIR-7831 - антивирусный препарат на основе одного типа моноклональных антител - клонированных молекул, вырабатываемых иммунной системой и способных связать и нейтрализовать возбудитель определенного заболевания. В марте разработчики лекарства сообщили, что больные ковидом хорошо переносят терапию, которая проводится внутривенно.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





