

В Грузии выявлено 769 новых случаев инфицирования коронавирусом

19.06.2021 12:00





Согласно информации, опубликованной на Stopcov.ge, в рамках интенсивного тестирования на коронавирус за последние 24 часа проведено 31 272 теста, отсюда 13 544 на антигены и 17 728 PCR.



В результате проведенного тестирования, за последние 24 часа выявлено 769 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. С первого случая инфицирования по сей день в стране общее количество выявленных подтвержденных случаев COVID-19 составляет – 358 360.



Что касается показателя положительности, по состоянию на 18 июня, дневной показатель положительности составляет 2.46 %, за последние 14 дней – 2.46%, а за 7 дней - 2.62%.



За последние сутки выздоровели 460 человек, в целом же количество выздоровевших выросло до 343 837.



За последние 24 часа в Грузии зафиксировано 17 новых случаев смерти от коронавируса. С начала пандемии по сей день в Грузии жертвами коронавируса в общей сложности стали 5 148 человек.



Из выявленных за сутки 769 новых случаев коронавируса 455 зафиксированы в Тбилиси, в Аджарии – 46, в Имеретии - 62, в Квемо Картли – 58, в Шида Картли - 23, в Гурии – 4, в Самегрело и Земо Сванетии – 44, в Кахетии – 44, в Мцхета-Мтианети - 14, в Самцхе-Джавахети – 9, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванетии – 10.



На данном этапе в Грузии 9 349 активных случаев инфицирования коронавирусом. В больницах лечатся 2 764 человека, в том числе в Тбилиси – 1 481, в Аджарии – 210, в Имеретии – 386. Тяжелых пациентов – 659, в том числе в Тбилиси - 299, в Аджарии – 57, в Имеретии – 134. Отсюда на аппарате искусственного дыхания 179 лиц, в том числе в Тбилиси - 112, в Аджарии – 11, в Имеретии – 12.



В клинических гостиницах находятся 584 человека, в том числе в Тбилиси – 341, в Аджарии – 214. На дому лечатся 6 001 человек.



В карантинном пространстве 44 человека, в том числе в Тбилиси - 40, в Аджарии - 4.



На данном этапе на самоизоляции находятся 10 052 человека, в том числе в Тбилиси – 3 651 лица, в Аджарии – 1 189, в Имеретии – 1 097.



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