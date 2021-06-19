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В Грузии от коронавируса умерли еще 17 человек
19.06.2021 12:03
В Грузии от коронавируса скончались еще 17 человек.
С начала пандемии по сей день в Грузии жертвами коронавируса в общей сложности стали 5 148 человек.
За последние 24 часа в стране выявлено 769 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.
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