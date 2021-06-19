

Спасатели нашли тело 14-летнего мальчика, упавшего в озеро Шаори

19.06.2021 14:45





Спасатели нашли тело 14-летнего мальчика, упавшего в озеро Шаори.



Погибший 14-летний подросток упал в озеро несколько часов назад. По информации мэра Амролаури Звиада Мхеидзе, мальчик, чтобы сфотографироваться поднялся на камень, предположительно, он поскользнулся и упал в воду.



По существующей информации, в Раче на экскурсии находились учащиеся одной из школ Сачхерского муниципалитета. Их сопровождали родители и учителя.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





