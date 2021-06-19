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Спасатели нашли тело 14-летнего мальчика, упавшего в озеро Шаори


19.06.2021   14:45


Спасатели нашли тело 14-летнего мальчика, упавшего в озеро Шаори.

Погибший 14-летний подросток упал в озеро несколько часов назад. По информации мэра Амролаури Звиада Мхеидзе, мальчик, чтобы сфотографироваться поднялся на камень, предположительно, он поскользнулся и упал в воду.

По существующей информации, в Раче на экскурсии находились учащиеся одной из школ Сачхерского муниципалитета. Их сопровождали родители и учителя.

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