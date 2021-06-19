|
|
|
Между жителями села Бобоквати и правоохранителями произошло противостояние
19.06.2021 17:50
Между жителями села Бобоквати и правоохранителями произошло противостояние. Участники акции в знак протеста перекрыли участок железной дороги Батуми-Тбилиси, после чего полицейские вывели нескольких из них с территории проведения акции.
В данный момент движение поездов на указанном участке железной дороги восстановлено.
Для справки, жители села Бобоквати заявляют, что требуют возврата земель в прибрежной линии. По словам участников акции, эти участки земли перешли к ним от предков, государство отобрало их в 2004 году. По их словам, государством выставлены на торги земельные участки до 150 владельцев.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна