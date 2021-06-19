

Между жителями села Бобоквати и правоохранителями произошло противостояние

19.06.2021 17:50





Между жителями села Бобоквати и правоохранителями произошло противостояние. Участники акции в знак протеста перекрыли участок железной дороги Батуми-Тбилиси, после чего полицейские вывели нескольких из них с территории проведения акции.



В данный момент движение поездов на указанном участке железной дороги восстановлено.



Для справки, жители села Бобоквати заявляют, что требуют возврата земель в прибрежной линии. По словам участников акции, эти участки земли перешли к ним от предков, государство отобрало их в 2004 году. По их словам, государством выставлены на торги земельные участки до 150 владельцев.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





