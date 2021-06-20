|
|
|
Пострадавшие в «Ночь Гаврилова» активисты проведут акцию перед парламентом
20.06.2021 10:09
Пострадавшие 20 июня 2019 года активисты проведут акцию перед парламентом. По словам одного из активистов Ираклия Павленишвили, акция на проспекте Руставели начнется 20 июня в 18:00. К ней присоединятся члены гражданского движения и представители оппозиционных политических партий.
«2 года назад начался процесс обрушения «Грузинской мечты», потому что захват институтов и рост российского влияния, что более или менее беспокоило людей, после 20 июня переросло в постоянный политический кризис. После того, как совершили подобный коллаборационистский акт и приняли оккупанта на самом высоком уровне, а затем искалечили людей, которые совершенно справедливо изгнали оккупанта, «Грузинская мечта» и не расследовала, и не привлекла кого-то к ответственности, а теперь в виде амнистии пытается окончательно освободиться от ответственности.
Мы не миримся с оккупацией, мы не миримся с коллаборационизмом и не миримся с амнистией, которая является продолжением оккупации и коллаборационизма, поэтому призываю население Грузии, тех, кто является активистами 20 июня, кто хочет, чтобы наш голос еще раз услышали коллаборационисты и оккупанты, собраться на Руставели», - заявил Павленишвили.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна