

Пострадавшие в «Ночь Гаврилова» активисты проведут акцию перед парламентом

20.06.2021 10:09





Пострадавшие 20 июня 2019 года активисты проведут акцию перед парламентом. По словам одного из активистов Ираклия Павленишвили, акция на проспекте Руставели начнется 20 июня в 18:00. К ней присоединятся члены гражданского движения и представители оппозиционных политических партий.



«2 года назад начался процесс обрушения «Грузинской мечты», потому что захват институтов и рост российского влияния, что более или менее беспокоило людей, после 20 июня переросло в постоянный политический кризис. После того, как совершили подобный коллаборационистский акт и приняли оккупанта на самом высоком уровне, а затем искалечили людей, которые совершенно справедливо изгнали оккупанта, «Грузинская мечта» и не расследовала, и не привлекла кого-то к ответственности, а теперь в виде амнистии пытается окончательно освободиться от ответственности.



Мы не миримся с оккупацией, мы не миримся с коллаборационизмом и не миримся с амнистией, которая является продолжением оккупации и коллаборационизма, поэтому призываю население Грузии, тех, кто является активистами 20 июня, кто хочет, чтобы наш голос еще раз услышали коллаборационисты и оккупанты, собраться на Руставели», - заявил Павленишвили.



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