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В Грузии выявлен 521 новый случай коронавируса


20.06.2021   11:23


В Грузии за сутки выявлен 521 новый случай коронавируса, выздоровели 911 инфицированных, умерли 12 пациентов. Информация об этом недавно обновлена ​​на специальном правительственном сайте stopcov.ge.

За 24 часа в стране было проведено 18 737 тестов на коронавирус, в том числе 9 329 с экспресс-тестов на антигены и 9 408 ПЦР-тестов.

Показатели выявления коронавируса составляют: суточный — 2,78%, за последние 14 дней — 2,46%, за 7 дней — 2,66%.

Всего в Грузии с начала пандемии зарегистрированы 358 881 случай заражения коронавирусом, из которых выздоровели 344 748 инфицированных и умерли 5 160 человек.

В общей сложности вакцинировано 233 488 человек, за сутки — 3 583 человека.

На карантине находятся 44 человека, в больницах 2 762 человека и в клинических гостиницах — 589 человек соответственно.

Вчера, 19 июня, в Грузии было выявлено 769 случаев коронавируса, 460 пациентов выздоровели, 17 умерли.

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