|
|
|
В Грузии выявлен 521 новый случай коронавируса
20.06.2021 11:23
В Грузии за сутки выявлен 521 новый случай коронавируса, выздоровели 911 инфицированных, умерли 12 пациентов. Информация об этом недавно обновлена на специальном правительственном сайте stopcov.ge.
За 24 часа в стране было проведено 18 737 тестов на коронавирус, в том числе 9 329 с экспресс-тестов на антигены и 9 408 ПЦР-тестов.
Показатели выявления коронавируса составляют: суточный — 2,78%, за последние 14 дней — 2,46%, за 7 дней — 2,66%.
Всего в Грузии с начала пандемии зарегистрированы 358 881 случай заражения коронавирусом, из которых выздоровели 344 748 инфицированных и умерли 5 160 человек.
В общей сложности вакцинировано 233 488 человек, за сутки — 3 583 человека.
На карантине находятся 44 человека, в больницах 2 762 человека и в клинических гостиницах — 589 человек соответственно.
Вчера, 19 июня, в Грузии было выявлено 769 случаев коронавируса, 460 пациентов выздоровели, 17 умерли.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна