

В Грузии от коронавируса умерли еще 12 человек

20.06.2021 11:28





За последние 24 часа в Грузии зафиксировано 12 новых случаев смерти от коронавируса. С начала пандемии по сей день в Грузии жертвами коронавируса в общей сложности стали 5 160 человек.



Согласно информации, опубликованной на Stopcov.ge, в рамках интенсивного тестирования на коронавирус за последние 24 часа проведено 18 737 тестов, выявлен 521 новый подтвержденный случай заражения коронавирусом, выздоровели 911 человек, дневной показатель положительности составляет 2.78%.



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