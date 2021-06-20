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В Грузии от коронавируса умерли еще 12 человек


20.06.2021   11:28


За последние 24 часа в Грузии зафиксировано 12 новых случаев смерти от коронавируса. С начала пандемии по сей день в Грузии жертвами коронавируса в общей сложности стали 5 160 человек.

Согласно информации, опубликованной на Stopcov.ge, в рамках интенсивного тестирования на коронавирус за последние 24 часа проведено 18 737 тестов, выявлен 521 новый подтвержденный случай заражения коронавирусом, выздоровели 911 человек, дневной показатель положительности составляет 2.78%.

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