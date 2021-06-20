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Статистика новых случаев коронавируса по регионам Грузии
20.06.2021 11:43
В Грузии за сутки выявлен 521 новый случай коронавируса, выздоровели 911 инфицированных, умерли 12 пациентов. Статистика новых случаев по регионам:
Тбилиси — 283,
Аджария — 36,
Имерети — 52,
Квемо Картли — 51,
Шида Картли — 23,
Гурия — 2,
Самегрело-Земо Сванети — 22,
Кахети — 31,
Мцхета-Мтианети — 8,
Самцхе-Джавахети — 9,
Рача-Лечхуми и Квемо Сванети — 4.
В настоящее время количество активных случаев составляет 8 947, из которых 668 инфицированных находятся в тяжелом состоянии. На искусственном дыхании — 183 человека.
9 556 человек находятся в самоизоляции.
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