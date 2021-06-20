

Статистика новых случаев коронавируса по регионам Грузии

20.06.2021 11:43





В Грузии за сутки выявлен 521 новый случай коронавируса, выздоровели 911 инфицированных, умерли 12 пациентов. Статистика новых случаев по регионам:

Тбилиси — 283,

Аджария — 36,

Имерети — 52,

Квемо Картли — 51,

Шида Картли — 23,

Гурия — 2,

Самегрело-Земо Сванети — 22,

Кахети — 31,

Мцхета-Мтианети — 8,

Самцхе-Джавахети — 9,

Рача-Лечхуми и Квемо Сванети — 4.



В настоящее время количество активных случаев составляет 8 947, из которых 668 инфицированных находятся в тяжелом состоянии. На искусственном дыхании — 183 человека.



9 556 человек находятся в самоизоляции.





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