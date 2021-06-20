

Женская сборная Грузии провела матчи с Азербайджаном

20.06.2021 18:52









Голкипер "Иверии" Ирина Мерабишвили в 1987-1988 годах дважды были признана лучшим вратарем СССР, а несколько наших футболисток (Эка Шешаберидзе, Ирма Кардава, Ирина Мерабишвили, Нана Гелбахиани) были приглашены в сборную СССР, ряд футболисток «Иверии» (Зина Орджоникидзе, Инга Суламанидзе ) запомнились зрителям и специалистам результативной игрой, уверенно и надежно выступали за "Иверию" Фати Кванталиани, Ирма Мерабишвили, Маквала Амзоева, Инга Юханова, Марина Мовсесян, Нана Шубитидзе и др. Девушки той команды составляли костяк сборной Грузии, выступавшей в конце 1980-х-1990 годах в различных международных турнирах.



Потом были трудности с развитием женского футбола, вызванные экономическими и другими сложностями, примерно 10 лет назад интерес к женскому футболу в стране вновь стал возрастать , с 2016 года в Грузии стали проводиться полноценные чемпионаты страны. Сборная страны выступает в отборочных турнирах ЧЕ и ЧМ, правда, особых успехов пока нет, но это понятно- Грузии противостоят сборные стран, где количество девушек- футболистов в несколько десятков раз больше чем у нас и них выбор кандидатов гораздо более широкий, да и традиции женского футбола более давние, не говоря уже о более развитой инфраструктуре.



Но отдельные успехи есть у сборных Грузии в ряде возрастных категорий. Например, в мае 2018 года сб. Грузии до 16 лет стала победителем Кубка развития УЕФА, победив в Тбилиси сборные Казахстана, Румынии и Беларуси. Активно работает Федерация женского футбола Грузии , президентом которой является Нино Сордия-дочь футболиста кутаисского «Торпедо» и сухумского «Динамо», а затем начальника «Торпедо» Кутаиси, уроженца г.Очамчире Гарри Сордия (1937-2006). Менеджером Федерации женского футбола Грузии по работе со сборными в последние 5 лет является Кристина Дараселия-дочь знаменитого футболиста тбилисского «Динамо» и сб.СССР, уроженца г. Очамчире Виталия Дараселия (1957-1982).



Осенью прошлого года настал период первых ярких побед клубного женского футбола Грузии и этот успех сотворила жфк «Ланчхути», которая в матчах квалификационного этапа Лиги Чемпионов в гостях выиграла у казахстанского «Окжетпес» ( 2:1) и румынского «Университатя Олимпи Клуж»(1:0 ). «Ланчхути» стала первая футбольной командой Грузии, сумевшая выйти в плей-офф Лиги Чемпионов. В 1/16 финала ЛЧ «Ланчхути» проиграла оба матча сильному шведскому клубу «Русенгорду», хотя это никак не умаляет значимости двух вышеназванных побед грузинской женской команды, сумевшей выиграть у более сильных по составу и во много раз более богатых клубов Казахстана и Румынии.



Не случайно то, что главный тренер «Ланчхути» Г.Чхаидзе в середине апреля текущего года был назначен главным тренером национальной женской сборной Грузии, совмещая эту должность с работой наставника «Ланчути». В сентябре текущего года начнутся и до сентября 2022 года продолжатся матчи квалификационного этапа ЧМ 2023 года, Грузия выступает в группе («А» ) со сборными Швеции, Финляндии, Ирландии и Словакии. В рамках подготовки к матчами с этими многоопытными командами наша команда провела 11 и 14 июня спарринг-матчи со сборной Азербайджана. Для подготовки к матчам с Азербайджаном Г. Чхаидзе пригласил в сборную девушек, играющих в клубах Грузии. Это вратари Татия Габуния («Ланчути») и Текле Гулордава («Квартал»,Тбилиси), защитницы Нино Чхартишвили, Мариам Каландадзе, Нино Гуджабидзе, Софо Нарсия(все «Ланчхути»), Нино Сутидзе, Ани Дзадзуа, Гванца Кадагишвили(«Квартал»),Майко Бебия («Нике»,Тб), полузащитницы Теона Тодадзе, Мариам Данелия, Ирина Хабурзания(все «Ланчхути»), Анастасия Болквадзе, Амали Хандазян, Нино Пасикашвили, Натия Данелия(все «Квартал»), Тата Матвеева(«Нике»).,нападающие Мариам Модрекиладзе («Юный динамовец», Тб), Лела Чичинадзе(«Нике»), Теона Бакрадзе и Нателла Цоцерия(оба «Ланчхути»).



Первый матч с Азербайжаном прошел на стадионе технического центра «Баса» Федерации футбола Грузии(ФФГ), а второй-на стадионе имени легендарного футболиста, чемпиона Европы 1960 года Михаила Месхи(1939-1991).В первой игре наши девушки показали результативную игру , отличную технику и множество комбинаций, одержав победу со счетом 3:2. Первый мяч в ворота гостей был забит на 27-ой минуте: Майко Бебия выдала блестящий пас Леле Чичинадзе, которая остро прострелила в штрафную сборной Азербайджана и Теона Бакрадзе с близкого расстояния красивым ударом отправила мяч в сетку ворот гостей.



В конце первого тайма наши девушки сумели удвоить результат:капитан команды Теона Тодадзе с углового резаным ударом так остро отправила мяч на линию ворот гостей, что защитница сборной Азербайджана Нигар Мирзалиева срезала мяч в собственные ворота. Во втором тайме гости активизировались и повели опасные атаки к воротам Грузии, голкипер нашей команды Татия Габуния отразила несколько ударов , но на 65-ой минуте Азербайджану удалось сократить разрыв в счете –гол с пенальти забила Айсун Алиева. В последние полчаса преимущество было на стороне Грузии, хотя и гости проводили опасные контратаки: на 82-ой минуте многоходовую комбинацию нашей сборной с участием Таты Матвеевой, Нино Пасикашвили и Ирины Хабурзания (Ирина –уроженка Гальского района, в футбол начала играть в Зугдиди, становилась чемпионкой Грузии в составе клубов «Мартве» Кутаиси и «Ланчхути», блестяще сыграла в победных матчах «Ланчхути» в Лиге Чемпионов) с близкого расстояния метким ударом завершила Анастасия Болквадзе. В самом конце матча в добавочное время Айшан Ахмадова забила второй гол в ворота Грузии-со счетом 3:2 победила наша команда.



После матча Г.Чхаидзе сделал комментарий, который опубликован на сайте ФФГ. «Это был мой первый матч в ранге главного тренера сборной Грузии, мы тщательно подготовились. Девушки сыграли активно, они очень хотели победить, мы довольны результатом и качеством игры, хотя были и ошибки, которые необходимо исправлять»,-сказал Чхаидзе. А капитан сборной Теона Тодадзе отметила, что «девушки проявили большую волю к победе». «В психологическом плане эта победа важна для нашей сборной , которая готовится к матчам квалификационного этапа ЧМ»-сказала Тодадзе.



Вторая встреча прошла в равной борьбе. Обе команды создали опасные моменты, но ни одна сборная не сумела забить гол-ничья 0:0. После игры Г. Чхаидзе заявил, что «прекрасно понимал то, что второй матч будет более сложным, чем первый». « Сборная Азербайджана во втором матче очень хотела победить и играла более активно в нападении, наши девушки хорошо оборонялись и остро атаковали, особенно во втором тайме. Эти два матча были важны для подготовки к играм квалификационного этапа ЧМ, тренерский штаб проанализирует оба матча, учтем ошибки, посмотрим,какие изменения можно сделать в составе, впереди много работы»,-отметил Чхаидзе.



Специалисты и поклонники женской сборной Грузии прекрасно понимают, что нашим девушкам предстоять очень сложные матчи квалификационного этапа ЧМ с сильными и многоопытными командами, понимают, что наша сборная не считается претендентом на попадание в финальную часть ЧМ 2023, который пройдет через два года в Австралии и Новой Зеландии. Но именно в матчах с сильными сборными наша сборная будет набираться опыта, эти международные встречи, как и интересное проведение полноценного чемпионата Грузии будут способствовать дальнейшей популяризации женского футбола в нашей стране, что в будущем даст возможность усилить и сборную, и клубы.



Тенгиз Пачкория, заслуженный журналист Грузии Мы уже информировали читателей об истории женского футбола в Грузии, о первых женских командах, возникших в 1980 годах в Поти, Тбилиси, Ланчхути, Кутаиси и других городах, о достижениях жфк «Иверия» (Тбилиси) , созданной осенью 1987 года на базе команды третьего Тбилисского медучилища(серебряный призер прошедшего в Кишиневе всесоюзного турнира на приз еженедельника «Собеседник») . В июле 1988 года «Иверия» (гл.тренер Аврори Талахадзе, начальник команды Рамаз Маглаперидзе) стала победителем состоявшегося в г. Кашира (Московская область) первого неофициального чемпионата СССР.Голкипер "Иверии" Ирина Мерабишвили в 1987-1988 годах дважды были признана лучшим вратарем СССР, а несколько наших футболисток (Эка Шешаберидзе, Ирма Кардава, Ирина Мерабишвили, Нана Гелбахиани) были приглашены в сборную СССР, ряд футболисток «Иверии» (Зина Орджоникидзе, Инга Суламанидзе ) запомнились зрителям и специалистам результативной игрой, уверенно и надежно выступали за "Иверию" Фати Кванталиани, Ирма Мерабишвили, Маквала Амзоева, Инга Юханова, Марина Мовсесян, Нана Шубитидзе и др. Девушки той команды составляли костяк сборной Грузии, выступавшей в конце 1980-х-1990 годах в различных международных турнирах.Потом были трудности с развитием женского футбола, вызванные экономическими и другими сложностями, примерно 10 лет назад интерес к женскому футболу в стране вновь стал возрастать , с 2016 года в Грузии стали проводиться полноценные чемпионаты страны. Сборная страны выступает в отборочных турнирах ЧЕ и ЧМ, правда, особых успехов пока нет, но это понятно- Грузии противостоят сборные стран, где количество девушек- футболистов в несколько десятков раз больше чем у нас и них выбор кандидатов гораздо более широкий, да и традиции женского футбола более давние, не говоря уже о более развитой инфраструктуре.Но отдельные успехи есть у сборных Грузии в ряде возрастных категорий. Например, в мае 2018 года сб. Грузии до 16 лет стала победителем Кубка развития УЕФА, победив в Тбилиси сборные Казахстана, Румынии и Беларуси. Активно работает Федерация женского футбола Грузии , президентом которой является Нино Сордия-дочь футболиста кутаисского «Торпедо» и сухумского «Динамо», а затем начальника «Торпедо» Кутаиси, уроженца г.Очамчире Гарри Сордия (1937-2006). Менеджером Федерации женского футбола Грузии по работе со сборными в последние 5 лет является Кристина Дараселия-дочь знаменитого футболиста тбилисского «Динамо» и сб.СССР, уроженца г. Очамчире Виталия Дараселия (1957-1982).Осенью прошлого года настал период первых ярких побед клубного женского футбола Грузии и этот успех сотворила жфк «Ланчхути», которая в матчах квалификационного этапа Лиги Чемпионов в гостях выиграла у казахстанского «Окжетпес» ( 2:1) и румынского «Университатя Олимпи Клуж»(1:0 ). «Ланчхути» стала первая футбольной командой Грузии, сумевшая выйти в плей-офф Лиги Чемпионов. В 1/16 финала ЛЧ «Ланчхути» проиграла оба матча сильному шведскому клубу «Русенгорду», хотя это никак не умаляет значимости двух вышеназванных побед грузинской женской команды, сумевшей выиграть у более сильных по составу и во много раз более богатых клубов Казахстана и Румынии.Не случайно то, что главный тренер «Ланчхути» Г.Чхаидзе в середине апреля текущего года был назначен главным тренером национальной женской сборной Грузии, совмещая эту должность с работой наставника «Ланчути». В сентябре текущего года начнутся и до сентября 2022 года продолжатся матчи квалификационного этапа ЧМ 2023 года, Грузия выступает в группе («А» ) со сборными Швеции, Финляндии, Ирландии и Словакии. В рамках подготовки к матчами с этими многоопытными командами наша команда провела 11 и 14 июня спарринг-матчи со сборной Азербайджана. Для подготовки к матчам с Азербайджаном Г. Чхаидзе пригласил в сборную девушек, играющих в клубах Грузии. Это вратари Татия Габуния («Ланчути») и Текле Гулордава («Квартал»,Тбилиси), защитницы Нино Чхартишвили, Мариам Каландадзе, Нино Гуджабидзе, Софо Нарсия(все «Ланчхути»), Нино Сутидзе, Ани Дзадзуа, Гванца Кадагишвили(«Квартал»),Майко Бебия («Нике»,Тб), полузащитницы Теона Тодадзе, Мариам Данелия, Ирина Хабурзания(все «Ланчхути»), Анастасия Болквадзе, Амали Хандазян, Нино Пасикашвили, Натия Данелия(все «Квартал»), Тата Матвеева(«Нике»).,нападающие Мариам Модрекиладзе («Юный динамовец», Тб), Лела Чичинадзе(«Нике»), Теона Бакрадзе и Нателла Цоцерия(оба «Ланчхути»).Первый матч с Азербайжаном прошел на стадионе технического центра «Баса» Федерации футбола Грузии(ФФГ), а второй-на стадионе имени легендарного футболиста, чемпиона Европы 1960 года Михаила Месхи(1939-1991).В первой игре наши девушки показали результативную игру , отличную технику и множество комбинаций, одержав победу со счетом 3:2. Первый мяч в ворота гостей был забит на 27-ой минуте: Майко Бебия выдала блестящий пас Леле Чичинадзе, которая остро прострелила в штрафную сборной Азербайджана и Теона Бакрадзе с близкого расстояния красивым ударом отправила мяч в сетку ворот гостей.В конце первого тайма наши девушки сумели удвоить результат:капитан команды Теона Тодадзе с углового резаным ударом так остро отправила мяч на линию ворот гостей, что защитница сборной Азербайджана Нигар Мирзалиева срезала мяч в собственные ворота. Во втором тайме гости активизировались и повели опасные атаки к воротам Грузии, голкипер нашей команды Татия Габуния отразила несколько ударов , но на 65-ой минуте Азербайджану удалось сократить разрыв в счете –гол с пенальти забила Айсун Алиева. В последние полчаса преимущество было на стороне Грузии, хотя и гости проводили опасные контратаки: на 82-ой минуте многоходовую комбинацию нашей сборной с участием Таты Матвеевой, Нино Пасикашвили и Ирины Хабурзания (Ирина –уроженка Гальского района, в футбол начала играть в Зугдиди, становилась чемпионкой Грузии в составе клубов «Мартве» Кутаиси и «Ланчхути», блестяще сыграла в победных матчах «Ланчхути» в Лиге Чемпионов) с близкого расстояния метким ударом завершила Анастасия Болквадзе. В самом конце матча в добавочное время Айшан Ахмадова забила второй гол в ворота Грузии-со счетом 3:2 победила наша команда.После матча Г.Чхаидзе сделал комментарий, который опубликован на сайте ФФГ. «Это был мой первый матч в ранге главного тренера сборной Грузии, мы тщательно подготовились. Девушки сыграли активно, они очень хотели победить, мы довольны результатом и качеством игры, хотя были и ошибки, которые необходимо исправлять»,-сказал Чхаидзе. А капитан сборной Теона Тодадзе отметила, что «девушки проявили большую волю к победе». «В психологическом плане эта победа важна для нашей сборной , которая готовится к матчам квалификационного этапа ЧМ»-сказала Тодадзе.Вторая встреча прошла в равной борьбе. Обе команды создали опасные моменты, но ни одна сборная не сумела забить гол-ничья 0:0. После игры Г. Чхаидзе заявил, что «прекрасно понимал то, что второй матч будет более сложным, чем первый». « Сборная Азербайджана во втором матче очень хотела победить и играла более активно в нападении, наши девушки хорошо оборонялись и остро атаковали, особенно во втором тайме. Эти два матча были важны для подготовки к играм квалификационного этапа ЧМ, тренерский штаб проанализирует оба матча, учтем ошибки, посмотрим,какие изменения можно сделать в составе, впереди много работы»,-отметил Чхаидзе.Специалисты и поклонники женской сборной Грузии прекрасно понимают, что нашим девушкам предстоять очень сложные матчи квалификационного этапа ЧМ с сильными и многоопытными командами, понимают, что наша сборная не считается претендентом на попадание в финальную часть ЧМ 2023, который пройдет через два года в Австралии и Новой Зеландии. Но именно в матчах с сильными сборными наша сборная будет набираться опыта, эти международные встречи, как и интересное проведение полноценного чемпионата Грузии будут способствовать дальнейшей популяризации женского футбола в нашей стране, что в будущем даст возможность усилить и сборную, и клубы.Тенгиз Пачкория, заслуженный журналист Грузии



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





