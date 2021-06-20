

Грузинской футболисткой заинтересовался престижный итальянский клуб

20.06.2021 18:53





Вратарь женской сборной Грузии по футболу Татия Габуния приглашена в престижный итальянский футбольный клуб.



В настоящее время она является вратарем футбольного клуба «Ланчхути». Два года назад получила статус первого вратаря грузинской сборной по футболу.



Согласно распространяемой информации, Габуния заинтересован один из самых престижных клубов лиги Европы. Ей предлагают хорошие условия, впрочем, клуб не намерен выкупать спортсменку. Приглашающая сторона ждет ответа ф/к «Ланчхути», который должен решить уступать голкипера итальянцам или нет.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





