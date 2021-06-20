

«Вспышка начнется с Батуми» – эксперт ожидает повторения прошлогоднего сценария с COVID-19

20.06.2021 19:19





Новая вспышка коронавирусной инфекции в Грузии вероятнее всего начнется с Батуми, считает советник генерального секретаря ООН по вопросам здравоохранения, профессор Георгий Пхакадзе.



Пхакадзе ожидает, что ситуация с заболеваемостью в стране будет развиваться примерно по такому же сценарию, как и год назад, однако теперь усугубить ситуацию могут новые мутации коронавируса. При этом он напомнил, что в прошлом году предпосылкой для начала вспышки в грузинском черноморском регионе стало несоблюдение мер безопасности и рекомендаций.



«У нас очень короткая память. В прошлом году было точно так же – вспышка началась в Батуми, в этом году будет та же история, но разница в том, что она будет более горькой. У нас будет индийский штамм, так называемый дельта-штамм. Он будет сильнее, распространение будет сильнее, а иммунитет населения – слабее, потому что люди физически устали в течение 1,5 лет. Вирус этого и ждет, когда вы скажете: «Пусть будет, что будет». Тогда-то вирус победит», - заявил Пхакадзе в эфире телекомпании «Рустави 2».



Первые случаи индийского штамма COVID-19 в Грузии зафиксировали27 мая. Он был подтвержден у пяти человек. К настоящему времени в стране официально зарегистрировано 20 случаев заражения этим вариантом вируса. Эксперты полагают, что на деле их гораздо больше. Они не исключают, что индийский штамм может вскоре стать самым распространенным в стране.



С начала пандемии в Грузии зарегистрировали 358 881 случай заражения ковидом, выздоровели 344 748 человек, умерли 5 160. На данный момент в Грузии большая часть инфицированных заражены британским штаммом коронавируса. Он был выявлен в Грузии в конце февраля.



Штамм коронавируса, обнаруженный в Индии, назван ВОЗ «Дельта». В апреле 2021 года он был причислен к вариантам вируса, «вызывающим интерес», а уже через месяц перенесен в категорию «вызывающих озабоченность» — там же числятся британский и южноафриканский. Это означает, что он более заразен, вызывает более серьезные осложнения, а также хуже поддается воздействию вакцин и лекарств.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





