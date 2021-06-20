Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Театр Руставели отправляется в Москву


20.06.2021   22:31


В Москве пройдет Международный театральный фестиваль имени А. Чехова, в котором примут участие театральные труппы разных стран, в том числе и Грузии.

По информации Первого канала общественного телевидения России, Тбилисский национальный театр имени Ш. Руставели в Москве представит свой премьерный спектакль.

«Нам очень приятно, что мы сможем показать московскому зрителю один из наших последних спектаклей. Необыкновенная пьеса, необыкновенного автора, и я думаю, что и актеры неплохо играют», - заявляет режиссер театра Роберт Стуруа.

Театр Руставели представит в Москве спектакль «Конец игры» Сэмюэля Беккета.

«Сейчас, когда мы играем такую сложную пьесу, у нас надежда на российского зрителя, потому что российский зритель любит слушать и размышлять», - сказала российскому телеканалу актриса театра Руставели Нана Пачуашвили.

Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна