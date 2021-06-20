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Театр Руставели отправляется в Москву
20.06.2021 22:31
В Москве пройдет Международный театральный фестиваль имени А. Чехова, в котором примут участие театральные труппы разных стран, в том числе и Грузии.
По информации Первого канала общественного телевидения России, Тбилисский национальный театр имени Ш. Руставели в Москве представит свой премьерный спектакль.
«Нам очень приятно, что мы сможем показать московскому зрителю один из наших последних спектаклей. Необыкновенная пьеса, необыкновенного автора, и я думаю, что и актеры неплохо играют», - заявляет режиссер театра Роберт Стуруа.
Театр Руставели представит в Москве спектакль «Конец игры» Сэмюэля Беккета.
«Сейчас, когда мы играем такую сложную пьесу, у нас надежда на российского зрителя, потому что российский зритель любит слушать и размышлять», - сказала российскому телеканалу актриса театра Руставели Нана Пачуашвили.
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