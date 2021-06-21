

В Грузии выявлено 260 новых случаев коронавируса

21.06.2021 11:00





В Грузии выявлено 260 новых случаев коронавируса. Информация об этом была недавно обновлена ​​на специальном сайте правительства stopcov.ge.



За последние 24 часа в стране выздоровели 834 человека. Пятнадцать пациентов умерли от коронавируса за последние несколько дней.



За последние 24 часа в стране было проведено 11 059 тестов, в том числе 5 205 — с экспресс-тестом на антигены и 5 854 — с ПЦР-тестом.



Показатели положительности выявления коронавируса в стране составляют: ежедневный — 2,35%, за последние 14 дней — 2,45%, за последние 7 дней — 2,62%.



В Грузии выявлен 359 141 случай заражения коронавирусом, из которых 345 582 человек выздоровели и 5 175 умерли.



Всего вакцинированы 234 410 человек, ежедневно вакцинируется 922 человека.



В режиме карантина находятся 37 человек, в стационаре под наблюдением — 2819 человек, в ковид-гостинице — 590 человек.



Вчера, 20 июня, в Грузии был выявлен 521 случай коронавируса, 911 пациентов выздоровели, 12 умерли.





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