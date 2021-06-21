

В Грузии от коронавируса умерли еще 15 человек

21.06.2021 11:47





За последние 24 часа в Грузии зафиксировано 15 новых случаев смерти от коронавируса. С начала пандемии по сей день в Грузии жертвами коронавируса в общей сложности стали 5 175 человек.



Согласно информации, опубликованной на Stopcov.ge, в рамках интенсивного тестирования на коронавирус за последние 24 часа проведено 11 059 тестов, выявлено 260 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом, выздоровели 834 человека.





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