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В Грузии от коронавируса умерли еще 15 человек
21.06.2021 11:47
За последние 24 часа в Грузии зафиксировано 15 новых случаев смерти от коронавируса. С начала пандемии по сей день в Грузии жертвами коронавируса в общей сложности стали 5 175 человек.
Согласно информации, опубликованной на Stopcov.ge, в рамках интенсивного тестирования на коронавирус за последние 24 часа проведено 11 059 тестов, выявлено 260 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом, выздоровели 834 человека.
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