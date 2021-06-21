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Глава NCDC извинился за сбой в процессе вакцинации препаратом AstraZeneca
21.06.2021 16:11
В Центральной университетской клинике имени академикая Николоза Кипшидзе случился сбой в процессе вакцинации граждан препаратом AstraZeneca.
В клинике рассказали, что проблема была вызвана логистической задержкой и на данный момент вакцинация продолжается без перебоев.
По словам главы Национального центра контроля заболеваний Амирана Гамкрелидзе, в клинике был определенный дефицит вакцин. Он извинился перед гражданами и заверил, что нужное количество доз уже мобилизовано.
«Хочу извиниться перед теми, кто сегодня пришел в Республиканскую больницу [и столкнулся] с дефицитом доз. Там были дозы, но не столько, сколько записано [граждан на вакцинацию].
Была проблема поставки вакцины. Мы мобилизовали оставшиеся по стране дозы», — объяснил Гамкрелидзе.
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