

В Грузии выявлено 914 новых случаев инфицирования коронавирусом

22.06.2021 13:56





Согласно информации, опубликованной на Stopcov.ge, в рамках интенсивного тестирования за последние 24 часа проведено 27 956 тестов, отсюда 18 953 на антигены и 9 003 PCR.



В результате проведенного тестирования, за последние 24 часа выявлено 914 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. С первого случая инфицирования по сей день в стране общее количество выявленных подтвержденных случаев COVID-19 составляет – 360 055.



Что касается показателя положительности, по состоянию на 21 июня, дневной показатель положительности составляет 3.27%, за последние 14 дней – 2.43%, а за 7 дней - 2.55%.



За последние сутки выздоровели 635 человек, в целом же количество выздоровевших выросло до 346 217.



За последние 24 часа в Грузии зафиксировано 24 новых случая смерти от коронавируса. С начала пандемии по сей день в Грузии жертвами коронавируса в общей сложности стали 5 199 человек.



Из выявленных за сутки 914 новых случаев коронавируса 524 зафиксированы в Тбилиси, в Аджарии – 47, в Имеретии - 87, в Квемо Картли – 63, в Шида Картли - 57, в Гурии – 4, в Самегрело и Земо Сванетии – 42, в Кахетии – 64, в Мцхета-Мтианети - 9, в Самцхе-Джавахети – 11, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванетии – 6.



На данном этапе в Грузии 8 613 активных случаев инфицирования коронавирусом. В больницах лечатся 2 698 человек, в том числе в Тбилиси – 1 452, в Аджарии – 176, в Имеретии – 364. Тяжелых пациентов – 678, в том числе в Тбилиси - 304, в Аджарии – 51, в Имеретии – 143. Отсюда на аппарате искусственного дыхания 174 лица, в том числе в Тбилиси - 112, в Аджарии – 9, в Имеретии – 11.



В клинических гостиницах находятся 605 человек, в том числе в Тбилиси – 361, в Аджарии – 222. На дому лечатся 5 310 человек.



В карантинном пространстве 32 человека, в том числе в Тбилиси - 28, в Аджарии - 4.



На данном этапе на самоизоляции находятся 8 681 человек, в том числе в Тбилиси – 2 988 лиц, в Аджарии – 902, в Имеретии – 1 119.



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