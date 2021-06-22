

Вместо второй дозы «АстраЗенека» желающим предлагают препараты «Синофарм» или «Синовак»

22.06.2021 15:01





По заявлению главы Национального центра контроля заболеваний и общественного здоровья Грузии Амирана Гамкрелидзе, гражданам, которые были записаны на первую дозу вакцины «АстраЗенека», в качестве альтернативы могут предложить прививку препаратами «Синофарм» или «Синовак». Об этом Гамкрелидзе заявил, говоря по поводу соответствующей проблемы.



«Поскольку эти вакцины поступают посредством Детского фонда ООН, мы работаем с ЮНИСЕФ, чтобы они уточнили, когда поставят нам 43 000 доз вакцины, и в соответствии с этим мы спланируем, однако возможна и альтернатива. Тем, кто записан на первую дозу, может быть предложено, если они согласятся, прививка препаратами «Синофарм» или «Синовак». Подчеркиваю, те, кто записан и получение второй дозу у них в пределах от 10 до 12 недель, все эти люди будут привиты, поскольку в нашей сети естьв наличии около 1 600 доз «АстраЗенеки», и все они будут привиты.



У кого была бронь с первой прививки в пределах от 4 до 10 недель, их просим немного подождать. Еще раз извиняемся за эти неудобства, и этим людям сообщат дополнительно, когда нам подтвердят поставку 43 000 доз вакцины «АстраЗенека», - заявляет Гамкрелидзе.



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