

В июле в Грузию доставят миллион доз вакцин разных производителей

22.06.2021 16:18





В июле в Грузию доставят в общей сложности миллион доз вакцин разных производителей — Pfizer, AstraZeneca, SinoPharm, Sinovac. Об этом заявила заместитель министра здравоохранения Тамар Габуния.



По ее словам, бронирование мест на вакцинацию начнется лишь после того, как вакцины уже будут распределены по складам.



Габуния также не исключила поставки в Грузию вакцины Johnson&Johnson, при этом отметив, что поставка препарата Novavax до осени исключена.



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