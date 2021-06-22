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В Грузии в 2021 году количество штрафов за ношение маски увеличилось почти втрое
22.06.2021 16:19
В 2021 году граждан штрафовали за нарушение правил ношения маски в почти три раза чаще по сравнению с 2020 годом.
По информации МВД, с 12 июня по 31 декабря 2020 года было выявлено 58,857 правонарушений, а в январе-мае 2021 года — 147,073.
В МВД отмечают, что эта предварительная информация, которая в будущем будет обработана.
На данный момент маску в Грузии граждане обязательны носить в общественном транспорте, закрытых пространствах и автобусных остановках.
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