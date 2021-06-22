Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Изменение ковид-регуляций в Грузии


22.06.2021   16:20



Координационный совет при правительстве Грузии, принял решение отменить ряд ограничений, введенных ранее в связи с пандемией ковида.

В частности, ношение масок в открытом пространстве (за исключением автобусных остановок) более не является обязательным.

С первого июля также будет отменено действие комендантского часа. В данный момент ограничение на передвижение действует с 23:00 до 04:00 часов.

Рестораны, несмотря на отмену комендантского часа, смогут работать лишь до 24:00 часов, это решение также касается баров, клубов и других развлекательных заведений, включая рестораны действующие при гостиницах и отелях.

Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна