

Изменение ковид-регуляций в Грузии

22.06.2021 16:20







Координационный совет при правительстве Грузии, принял решение отменить ряд ограничений, введенных ранее в связи с пандемией ковида.



В частности, ношение масок в открытом пространстве (за исключением автобусных остановок) более не является обязательным.



С первого июля также будет отменено действие комендантского часа. В данный момент ограничение на передвижение действует с 23:00 до 04:00 часов.



Рестораны, несмотря на отмену комендантского часа, смогут работать лишь до 24:00 часов, это решение также касается баров, клубов и других развлекательных заведений, включая рестораны действующие при гостиницах и отелях.



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