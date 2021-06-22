|
|
|
Ношение медицинских масок будет обязательно на рынках и ярмарках
22.06.2021 17:45
Ограничения, которые остались, в первую очередь, распространяются на ночные клубы, и их работа пока ограничена, — об этом заявил начальник оперативного штаба при Межведомственном координационном совете Георгий Гибрадзе.
По его словам, рестораны будут открыты до 24:00.
«Ограничения остаются, и в закрытых помещениях и в общественном транспорте, а также на остановках общественного транспорта и в местах с высоким скоплением населения, например, на ярмарках, рынках, необходимо носить маску. В этом случае, очевидно, мы должны заботиться в первую очередь о себе, друг о друге, и носить маску. В целом, что касается ношения маски, рекомендация остается рекомендацией — ношение маски рекомендуется, чтобы снизить риск распространения вируса», — заявил Георгий Гибрадзе.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна