

Ношение медицинских масок будет обязательно на рынках и ярмарках

22.06.2021 17:45





Ограничения, которые остались, в первую очередь, распространяются на ночные клубы, и их работа пока ограничена, — об этом заявил начальник оперативного штаба при Межведомственном координационном совете Георгий Гибрадзе.



По его словам, рестораны будут открыты до 24:00.



«Ограничения остаются, и в закрытых помещениях и в общественном транспорте, а также на остановках общественного транспорта и в местах с высоким скоплением населения, например, на ярмарках, рынках, необходимо носить маску. В этом случае, очевидно, мы должны заботиться в первую очередь о себе, друг о друге, и носить маску. В целом, что касается ношения маски, рекомендация остается рекомендацией — ношение маски рекомендуется, чтобы снизить риск распространения вируса», — заявил Георгий Гибрадзе.





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