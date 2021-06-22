

Актриса Театра теней получила награду министра иностранных дел Японии

22.06.2021 20:29





Актриса Государственного профессионального театра теней «Абхазия» Мариам Капанадзе удостоена премии министра иностранных дел Японии за анимационный фильм «Заброшенная деревня», который был представлен на фестивале New Chitose Airport International Animation Festival.



На награждении, состоявшемся в резиденции посла Японии, приняли участие министр культуры, спорта и по делам молодежи Грузии Теа Цулукиани и художественный руководитель Театра теней Гела Канделаки. Министр лично поздравила актрису с этим успехом.



Стоит отметить, что Мариам Капанадзе – первый грузинский деятель культуры, одержавший победу на этом японском фестивале. Кинорежиссер и актриса с 2013 года, участвует во всех спектаклях театра теней.



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