

Группа экспертов ЮНЕСКО изучит ситуацию в Гелати

22.06.2021 20:30





Благодаря усилиям министерства культуры, спорта и молодежи Грузии, несмотря на пандемию, группа иностранных экспертов ЮНЕСКО прибудет в Грузию 23 июня и приступит к работе по диагностике повреждений настенной росписи и кровли в храме Гелати.



Специалисты по росписи стен и архитекторы-реставраторы в течение недели будут изучать ситуацию, сложившуюся в результате недочетов, допущенных в ходе кровельных работ в храме Гелати в 2008 году. После этого эксперты дадут соответствующие рекомендации. Также специалисты осмотрят поврежденные части настенной росписи, после чего будет составлен план действий по устранению повреждений.



«Стоит отметить, что до конца работы эксперты не намерены контактировать с представителями СМИ. Они считают, что в случае интереса со стороны медиа-средств, о результатах они сообщат на итоговом брифинге.



Напомним, 12 июня министр культуры, спорта и по делам молодежи Грузии Теа Цулукиани лично ознакомилась с подготовительными работами к визиту экспертов ЮНЕСКО в Грузию для исследования состояния монастырского комплекса Гелати.



По инициативе министерства в главном храме Гелати возведены строительные леса, что позволит иностранным специалистам изучить ситуацию на месте», - говорится в сообщении минкультуры.



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