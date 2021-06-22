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Члены неонацистской группировки попытались сорвать фестиваль панк-музыки - НПО
22.06.2021 21:14
По данным НПО «Центр вовлечения и развития» (Center for Participation and Development), фестиваль проходивший 19 июня на Тбилисском ипподроме прошел фестиваль панк-музыки Punk Activity, подвергся нападению со стороны членов неонацистской группы, которые пытались его сорвать.
Вскоре после начала фестиваля в районе ипподрома появилось около десяти членов неонацистских групп, однако вскоре их количество увеличилось до 30-40. Затем они стали нападать публику и участников фестиваля. Прибывшие полицейские на месте задержали нескольких нападавших. После выдворения членов неонацистской группы с территории проведения мероприятия и фестиваль продолжился.
Между тем изданию в МВД Грузии заявили, что по данному инциденту никто не задержан.
По данным «Центра вовлечения и развития», среди нападавших были подростки.
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