

Члены неонацистской группировки попытались сорвать фестиваль панк-музыки - НПО

22.06.2021 21:14





По данным НПО «Центр вовлечения и развития» (Center for Participation and Development), фестиваль проходивший 19 июня на Тбилисском ипподроме прошел фестиваль панк-музыки Punk Activity, подвергся нападению со стороны членов неонацистской группы, которые пытались его сорвать.



Вскоре после начала фестиваля в районе ипподрома появилось около десяти членов неонацистских групп, однако вскоре их количество увеличилось до 30-40. Затем они стали нападать публику и участников фестиваля. Прибывшие полицейские на месте задержали нескольких нападавших. После выдворения членов неонацистской группы с территории проведения мероприятия и фестиваль продолжился.



Между тем изданию в МВД Грузии заявили, что по данному инциденту никто не задержан.



По данным «Центра вовлечения и развития», среди нападавших были подростки.





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