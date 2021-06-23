

В Грузии выявлено 773 новых случая коронавируса

23.06.2021 11:02





В Грузии выявлено 773 новых случая коронавируса. Информация об этом была недавно обновлена ​​на специальном сайте правительства stopcov.ge.



За последние 24 часа в стране выздоровели 575 человек. Двенадцать пациентов умерли от коронавируса за последние сутки.



За последние 24 часа в стране было проведено 37 923 теста, в том числе 20 636 — с экспресс-тестом на антигены и 17 287 — с ПЦР-тестом.



Показатели положительности выявления коронавируса в стране составляют: ежедневный — 2,04 процента, за последние 14 дней — 2,42 процента, за последние семь дней — 2,49 процента.



Всего в Грузии выявлено 360 828 случаев заражения коронавирусом, из которых 346 792 человек выздоровели и 5211 умерли.



Всего вакцинирован — 242 451 человек, ежедневно вакцинируется 3957 человек.



В режиме карантина находятся 33 человека, в стационаре под наблюдением — 2633 человека, в ковид-гостинице — 583 человека.



При этом 22 июня в Грузии было выявлено 914 новых случаев коронавируса, 635 больных выздоровели.





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