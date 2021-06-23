

В Грузии от коронавируса умерли еще 12 человек

23.06.2021 13:07





В Грузии от коронавируса скончались еще 12 человек.



«За последние 24 часа в Грузии зафиксировано 12 новых случая смерти от коронавируса. С начала пандемии по сей день в Грузии жертвами коронавируса в общей сложности стали 5 211 человек», - говорится в информации, распространенной администрацией правительства Грузии.



За последние 24 часа в стране выявлено 773 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом, проведено 37 923 теста.



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