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В Грузии от коронавируса умерли еще 12 человек
23.06.2021 13:07
В Грузии от коронавируса скончались еще 12 человек.
«За последние 24 часа в Грузии зафиксировано 12 новых случая смерти от коронавируса. С начала пандемии по сей день в Грузии жертвами коронавируса в общей сложности стали 5 211 человек», - говорится в информации, распространенной администрацией правительства Грузии.
За последние 24 часа в стране выявлено 773 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом, проведено 37 923 теста.
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